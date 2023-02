Goed nieuws jongens. De vrijheid van meningsuiting is: gered. Rachel Hazes heeft zojuist via het juridisch bindende Instagram laten weten dat zij geen beroep op de door de rechter vastgestelde dwangsom zal doen als Yvonne Coldeweijer haar een 'gecremeerde kroket' noemt. Dit, terwijl Rachel Hazes eerder nog wel eiste dat Yvonne Coldeweijer haar geen 'gecremeerde kroket' meer mocht noemen, en de rechter meeging in die eis. Yvonne Coldeweijer kondigde gisteren aan dat ze tegen die uitspraak in hoger beroep ging, juist omdat zij Rachel Hazes wel graag 'gecremeerde kroket' wilde blijven noemen. Er is dus blijkbaar ook iets met een brief, maar daar snappen wij helemaal niets van. Wij denken alleen nog maar aan kroketten, en wie zo'n lieve snack eigenlijk zou willen cremeren. En aan Rachel Hazes dus. Die je blijkbaar toch een 'gecremeerde kroket' mag noemen, in Dit Land. En daar hoeven Yvonne en Rachel niet eens meer (nog een keer) voor naar de rechter!

Reactie Yvonne

UPDATE - Coldeweijer viert de overwinning in stijl