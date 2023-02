Klopt, ouderen hebben het vaak sneller koud en moeten dan ook de verwarming hoger hebben. Toen ik nog naar wijlen al die bejaarden ging op visite in de wijlen bejaarden tehuizen was het daar over het algemeen enorm warm. Graadje of 24. Kreeg je een kopje warme thee. En als afscheid een rammelend kunstgebit kusje.

Nu veel ouderen gedwongen in dat grote huis moeten wonen want in al hun wijsheid hebben VVD/PvdA/CDA/D66/CU besloten om die bejaarden huizen te sluiten want goedkoper, durven die oudjes de verwarming niet meer hoger te zetten want klein pensioentje en AOW. Gevolg, overbelaste thuiszorg waarvan de kosten niet meer op te brengen zijn, oudjes die onderkoeld in ziekenhuizen dure bedden bezet houden, grote huizen die totaal onnut bewoond worden door 1 persoon. Enz. Oh wijsheid, wanneer komt u tot mij de armzalige van geest zodat ik eindelijk de drijfveren van onze gewaardeerde politici kan begrijpen?