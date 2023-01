Wat bedoelt u met het rekken van dit conflict en hoezo zijn het de Amerikanen die dit conflict rekken? Voor zover mij bekend heeft Oekraïne internationaal erkende grenzen die stelselmatig door de Russen en dus niet door de Amerikanen overschreden zijn. Dat overschrijden gebeurde omdat Rusland bij nader inzien en nádat Oekraïne zijn kernwapens aan Rusland overdroeg, spijt kreeg van die overeenkomst. Rusland is van mening dat alles wat ooit bij Rusland hoorde nog altijd van Rusland is. Rusland is van mening dat het recht heeft op een invloedssfeer en op het knechten van die landen. (Wij noemen dat hier wel eens kolonialisme.) Nu wil het geval dat Oekraïne geen lid is van de NAVO, maar een aantal andere landen waarop Rusland haar oog heeft laten vallen zijn dat wel. Er zijn mensen die zich zorgen maken over de uitbreidingshonger van Rusland en die vrezen dat vroeg of laat een NAVO lid wordt aangevallen waardoor de NAVO rechtstreeks betrokken raakt. Dat is noch in het belang van u, als inwoner van een NAVO lidstaat, noch in het belang van Amerika. Het rekken van dit "conflict" (in mijn ogen een verdoezelend woord voor oorlog) komt geheel voor rekening van Rusland met hun "speciale militaire operatie" hetgeen in mijn ogen een versluierende term voor genocidale oorlog is. Rusland kan als enige deze oorlog per onmiddellijk beëindigen. Of laten de Russen zich in uw ogen voor het karretje van de Amerikanen spannen?