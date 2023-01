Leer ons (lees: Spartacus) 7 tot 13 centimeter kennen. Hij weet (helaas) donders goed wat 7 tot 13 centimeter is. Nou en dat brute geweld in faunavorm is dus afgeleverd bij Ecomare, in de vorm van een Hippocampus hippocampus. Een zeepaardje. Omdat alle dieren tellen, het maakt niet uit hoe klein ze zijn. U kent het wel, u hangt mezenbollen in de tuin, en daar komen dan alleen maar kraaien, kauwen en eksters op af, maar ja, die moeten ook vreten. Enfin, de biodiversiteit van de Noordzee krijgt weer een kontje met het redden van dit zwemmende knalpatroon van 7 - 13 cm. Gefeliciteerd allemaal.

Dit is dan wel weer positief