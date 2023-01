: Helemaal eens. Bij ons in de buurt woont een dame met een pitbull die laatste is een meisje van 9 maanden en is echt zó lief. Oersterk, maar ze komt altijd enthousiast naar me toe, ploft neer en ik kan niet weg zonder haar uitgebreid te hebben geknuffeld. Het zijn de foute eigenaren die het verpesten. Maar dat is een probleem bij veel honden die de fout in gaan.

Mensen vergeten dat ook een Duitse Herder, husky en zelfs de schattig uitziende chow-chow en labrador in het lijstje van meest gevaarlijke honden soorten staan. Maar daar hoor je in de regel niemand over.