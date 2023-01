Ja dat is niet wat het echtpaar beloofd was door Netflix en uitgever Penguin Random House. Maar vooral Harry's boek Spare is hun populariteit niet ten goede gekomen. In de Volkskrant lazen we namelijk op, met link en wel naar mede-kwaliteitskrant Daily Mail en niet naar primaire bron YouGov: "Nieuwe peilingen lieten er vervolgens geen twijfel over bestaan: de sympathie van millennials en Genz voor Harry, en in iets mindere mate voor Meghan, is dankzij Spare op weg naar een absoluut nulpunt."

Bij de primaire bron lezen we trouwens nergens echt de uitgesplitste populariteitscijfers voor Millennials en met name GenZ, maar hey, wie checkt de factcheckers! Wat we er wel lezen is dat Boomers hun prioriteiten nogal altijd op orde hebben: "Prince Harry and wife Meghan are now so disliked by older Britons that their popularity ratings are worse than Prince Andrew’s among the over-65s. While 60% of the oldest generation have a “very” negative view of Prince Andrew, that rises to 69% for Meghan and 73% for Prince Harry."

Online discourse

Indrukwekkend

De People's Champ