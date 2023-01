Deze gedragscode seksuele intimidatie is een uitwerking van het streven van GeenStijl om waarborgen te scheppen voor een goed en stimulerend werkklimaat. In een goed en stimulerend werkklimaat behoren collegialiteit, respect en aandacht voor de ander tot de normale omgangsvormen, en wordt op ongewenst gedrag alert gereageerd. Deze gedragscode is een zogeheten grafdocument, met als ultieme doel de laatste twee punten van het grafprincipe: een aangename werksfeer met fijne collega's!

Reikwijdte

De gedragscode in dit grafdocument is van toepassing op alle medewerkers, redacteuren, moderators, computernerds, Paarse Broeken etcetera van GeenStijl, in hun gedrag jegens:



- bloggers Pritt, Van Rossem, Struikrover, Mosterd, B. Brussen & Ronaldo. Bijzondere bepaling: Spartacus (zie: bijzondere bepalingen)

- moderator GU

- columnisten A. van Amerongen, B. Paternotte, Feynman

- verslaggever Tom Staal

- cameraman

- Cortés de cartoonist

- computernerds

- Lady Di

- Paarse Broeken

- andere personen die dingetjes doen voor GeenStijl

- mensen die rondhobbelen op GSHQ (hoi)

Niet doen

- Iedere ongewenste seksuele toenadering in de vorm van verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non‑verbaal of fysiek gedrag, zoals in een witte onderbroek op elkaar gaan liggen, zie Francisco van Jole (BNNVARA)

- Het ongevraagd verzenden (zie Jeroen Rietbergen, zie Marc Overmars) of bewust voor anderen zichtbaar raadplegen van pornografische afbeeldingen of teksten. Uitzonderingspositie: Ronaldo, vrijdag tussen 09.00 uur en 16.30 uur, voor het maken van de VrijMiBo

- Gedrag dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast en dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd, zie Matthijs van Nieuwkerk (BNNVARA)

- Het welbewust verbaal uiten of gebruiken van fysieke kracht of macht, dan wel het dreigen daarmee, zoals het klemmen van het hoofd van een persoon tussen een autodeur, of je als een volslagen Tokkie gedragen in de Jumbo

- Doen alsof 'het in enigerlei vorm doen van uitspraken over, het verrichten van handelingen jegens of het nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras, godsdienst, geslacht, levensovertuiging en/of seksuele geaardheid' meteen discriminatie is. Praat, redeneer, voer discussies, geloof is sowieso stom, omgebouwde mannen die als vrouwen winnen bij het bodybuilden zijn niet per definitie 'dapper', homo's zijn heerlijk, regenboogzebrapaden symbolische kneuzenparades, Marokkanen oververtegenwoordigd in de criminaliteit, Rian van Rijbroek knettergek, enz.

- Het systematisch, herhaaldelijk uitoefenen van psychische mishandeling door een persoon of een groep op een collega. Speciale aandacht gevraagd voor Paarse Broek met de voortdurende verzoeken aan Mosterd & Spartacus tot het schrijven van advertorials en andersoortige reclameteksten. Ook dat telt als psychische mishandeling

Preventief

Preventief beleid inzake (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie is onderdeel van het beleid van GeenStijl. Derhalve een aantal aandachtspunten:



- Zegt het voort zegt het voort

- Abdelkader Benali is niet een lul omdat hij Marokkaan is, hij is gewoon een lul

- Houd toezicht op naleving Gedragscode GeenStijl

- Tweewekelijks XXXL GeenStijl-redactievergadering (2 uur lang, I shit you not) en daarna allemaal driftig oproepjes tweeten

- Verminder (of neem weg): risico's met betrekking tot ongewenst gedrag

- Mosterd is niet 'dik', Spartacus niet 'klein', Ronaldo niet 'lelijk' - iedereen heeft zo z'n eigenschappen en 'kwaliteiten'

- Als GeenStijl-redacteuren op GSHQ willen slapen is dat mogelijk. Dat wil dus niet zeggen dat het per definitie door God verlaten ontheemde zwakkelingen uit Litouwen zijn. Misschien hebben ze zélf gekozen voor dit leven, weet jij veel

Vertrouwenspersoon

GeenStijl kent een vertrouwenspersoon. Met trots presenteren wij de vertrouwenspersoon: Pritt. Jullie kunnen de vertrouwenspersoon bereiken op pritt@geenstijl.nl of spreek 'm aan via Twitter: @Pritt. Jullie kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon met vragen over:

- Onzekerheid over je seksualiteit

- Eerste seksuele ervaringen met een meisje of een jongen

- Andere vragen over seksualiteit

- Menstruatie, tampons, OB, Tena Lady, Always met en zonder vleugels

- Voorbehoedsmiddelen

- Gekwetst door een opmerking

- Thuissituatie

- Slecht geslapen

- Thuis bevallen of toch in het ziekenhuis

- Max percentage vocht in hout voor stoken

- Ideeën voor nieuwe zomerstagiaires

De vertrouwenspersoon (Pritt) registreert klachten, signaleert knelpunten, verleent nazorg aan het slachtoffer én doet aanbevelingen aan de leiding van GeenStijl. En dat is hij zelf

Bijzondere bepaling: Spartacus

Alle hierboven opgestelde bepalingen zijn in mindere mate van toepassing op Spartacus, daar hij stiekem geniet van ongewenste seksuele toenadering, intimidatie en platvloerse praat over pik en lul. Spartacus begroeten met een grapje over penisformaat is géén pesten en over dat 'feit' kan dan ook géén melding gedaan worden bij de vertrouwenspersoon (zie: vertrouwenspersoon), noch kan de klachtencommissie (zie: klachtencommissie) worden ingeschakeld. Behandel Spartacus verder als ieder ander, maar dan zonder de handrem - het is net een mens

Klachtenregeling

GeenStijl kent tevens een klachtenregeling intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. Deze klachtenregeling heet formeel Klachtenregeling Uitzonderingen Tendentieusheid Jeweetwel Enzovoorts (KUTJE). Belangrijkste onderwerpen van deze regeling:

- klachtencoördinator (klachtencoördinator en eindverantwoordelijke van KUTJE is mevr. 'Lady Di')

- vertrouwelijkheid (het vertrouwelijke karakter van de klacht bij KUTJE wordt gewaarborgd)

- klachtencommissie (na een klacht bij KUTJE wordt een onafhankelijke en ter zake kundige klachtencommissie samengesteld. Deze klachtencommissie bestaat uit de personen Mosterd, Ronaldo en Struikrover. De klachtencommissie adviseert Pritt & Van Rossem over de afdoeningen van de klachten)

- klachtentermijn (de regeling vermeldt de termijn waarbinnen de klacht moet worden ingediend om in behandeling te worden genomen)

Ook in ons KUTJE komen? Klachten kunnen per e-mail (info@geenstijl.nl) worden ingediend.

Deze Gedragscode seksuele intimidatie GeenStijl 'GRAF' v1 is een concept. (via)