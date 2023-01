Ik heb twee mooie dochters van allebei rond de 20 jaar. Toen mijn meiden rond de 13-14-15 jaar waren en ik met de meiden op stap was, keek ik regelmatig om me heen. En dan vooral naar hoe volwassen kerels keken naar (qua gezichtsuitdrukking) of reageerden op de aanwezigheid van mijn meiden. Hoe kan ik dat hier nou het beste uitleggen? Als volgt: heel vaak keken volwassen kerels als een roofdier naar een prooi.

Eén keer zelfs draaide een volwassen vent zijn hoofd om naar mijn dochter, die in de zomer een heel mooi zomerjurkje aan had. Ze was hooguit een jaar of 15.

Mijn andere dochter zet ik regelmatig af op het treinstation. Ook dan observeer ik de mannen die daar staan of lopen. Het is best schokkend ook hoe vaak ze wordt bekeken alsof ze een prooi is. Bah. Ik word dus helemaal niet goed van zulke kerels.

(En nu zal ik wel weer flauwe reacties van mannen hier krijgen: oh je bent zeker gefrustreerd dat de mannen niet meer naar jou kijken. Dat maakt me geen bal uit, want ik heb zelf een hartstikke leuke vent).

Maar ik geloof zeker dat onze maatschappij vol zit met mannelijke viezerikjes die het (in hun hoofd althans) hebben voorzien op mooie, jonge meisjes. En die Thijs Römer is gewoon ontzettend stom geweest om jonge meisjes op een bepaalde manier te benaderen via social media. De goorlap.