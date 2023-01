Belangrijk bericht van Richard Moti, ex-wethouder die klokkenluiders kapotmaakte en thans fractievoorzitter van de PvdA in Rotterdam: Narsingh Balwantsingh heeft niets verkeerd gedaan en had niet hoeven opstappen. Hij verhuurde dan misschien wel een stinkend appartement met schimmel aan een Litouws gezin, en een huurder van een van zijn panden heeft al een jaar lang geen warm water, maar dat is helemaal niet erg omdat... (en nou komt-ie) Balwantsingh zijn huizen VIA EEN TUSSENPERSOON verhuurde! Kijk. Niks aan de hand. Gewoon een tussenpersoon! De Taghi-methode, zeg maar. Fijn voor iedereen die door het aftreden van de HuisjesMelkert opeens dacht dat de PvdA nu een sociaal geweten heeft (zie ook: partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent die nog steeds niet is afgetreden maar ondertussen wel klaagt over broodnodige studentenwoningen in haar buurt): daar is gelukkig geen enkele sprake van. De NTR heeft trouwens nog niet op de affaire gereageerd, maar daar zijn ze vast druk met een nieuwe documentaireserie over de woningnood vanuit het perspectief van mensen die miljonair zijn geworden door anderen in de schimmel te laten zitten.