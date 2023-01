Move over Oekraïne met je mietenoorlog, hier in Nederland gebeurt het, juist op het moment dat Gods sloofje Gert-Jan Segers voor de eerste keer sinds 2012 zijn neus uit de Bijbel haalde voor een hap frisse lucht - we leven 2000 jaar na de dood van dorpsgek Jezus en de enige leidraad voor 't beleid van Segers en z'n apostelen is een tig jaar oud bij elkaar verzonnen sprookjesboek vol idioterie. En nu gaat deze makkelijk manipuleerbare meloen ook nog eens vol op het orgel van de klimaatreligie, omdat Jan Terlouw (104) zijn touwtje in de collectezak propt. Die Jan Terlouw lijkt toch vooral heel erg fier op Jan Terlouw. Jan Terlouw is nog maar één stap verwijderd van het uitbrengen van een volledige Jan Terlouw-merchandiselijn, met Jan Terlouw-mokken, Jan Terlouw-rompertjes, Jan Terlouw-onderbroeken, Jan Terlouw-levende zombie-poppen, de Jan Terlouw-vuurwerklijn met de Jan Terlouw-Shaking Shots 500 en de Jan Terlouw-Royal Celebration 300, de Jan Terlouw-batterijenlijn van AA en AAA tot aan Jan Terlouw-knoopcelbatterijen en Jan Terlouw-blokbatterijen, de Jan Terlouw-Jamincollectie met Jan Terlouw-lolly's en Jan Terlouw-dropjes en Jan Terlouw-zuurstokken en de Jan Terlouw-Jelly Fruits, maar ook Jan Terlouw-truien van door Jan Terlouw geselecteerd merinowol en natuurlijk de Sikkens x Jan Terlouw-muurfverfcollectie (altijd Sikkens of SIGMA, mensen), meer meters, minder verf met de Sikkens x Jan Terlouw-muurverfcollectie, 1x dekkend, een gokje waagt u in het Jan Terlouw-casino aan de slotmachines Jan Terlouw Temple Tumble 2 en de Jan Terlouw Power Up Roulette, u kunt dit allemaal bestellen op t-shirt in de Jan Terlouw-shop, en als klap op de vuurpijl is er de Jan Terlouw-herendildo 23 cm met aders, die vooral heel goed werkt bij JFVD'ers. Enfin, die Jan Terlouw dus, geeft DE TOEKOMSTSTOEL aan meloenhoofd en dat levert toch weer een boel holle retoriek op. "Als we zitten te kauwen op een dilemma bij klimaatbeleid en zorg voor de schepping, dan helpt deze stoel ons om af afvragen wat de volgende generatie van ons vraagt." Blablabla wat een symbolische quatsch. Het is misschien wel het állerdomste gelul dat we vandaag zullen horen dus doe het er maar mee.