In Duitsland is cash nog gewoon König. Ga maar eens bier halen in zo'n heerlijke Garten, en ze kijken je schaapachtig aan als je met een oranje pasje wappert. Hoef je niet eens diep voor Duitsland in, bij Winterswijk de grens over + 10 minuten en sie sind schön da. Wel even pinnen dus, en dat kan daar in Duitsland prima, itt Nederlandje, met die ongezellige geldmaten die om de haverklap in storing liggen, omdat W.E.F. Kaag steeds aan de knopjes zit. Wist u dat ze vlak over de grens maar liefst ELFDUIZEND pinautomaten hebben. Staat in de Volkskrant, dus is het waar. Noordrijn-Westfalen bijvoorbeeld heeft ongeveer evenveel inwoners als Nederland, maar telt ruim tweemaal zoveel geldautomaten: 11 duizend tegenover een kleine 5 duizend. Meer meer meer pinautomaten = meer meer meer plofkraken, door meer meer meer Marokkanen. Zegt de Volkskrant. Via de Duitse pliesie, die het bovendien nog net iets anders zegt. Marokkanisch-niederländische Tätergruppe mit sehr hoher krimineller Energie. Also also also, het zijn er 500-700, en ze zijn bekenden van de politie. Bedenk een list, Dilan!

Je kunt de Klok erop gelijkzetten!