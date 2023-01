De wereld is wat ze is. Voor mannen die niets zijn, of mannen die zichzelf niets hebben laten worden, is er geen plaats. Er kan een moment komen in ieders leven dat je denkt: fuckt it, de baas kan het allemaal in zijn zak steken, ik pak het vliegtuig naar de zon. De kunst is: dat gewoon doen. Gefeliciteerd 'bestuurder' die gisteravond lekker heeft ingecheckt terwijl zijn busje vol pakketjes nog op de parkeerplaats stond de draaien. Behouden vaart, op eigen kompas.