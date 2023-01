Ach Tunguska. Weet je wat pas echt mooi is. Niet een astroïde maar een meteoroïde.

"On 22 August 1888, according to multiple documents found in the General Directorate of State Archives of the Presidency of the Republic of Turkey, a falling meteorite hit and killed one man and paralysed another in what is now Sulaymaniyah in the Kurdistan Region, Iraq.

This constitutes, according to researchers, the first-ever known proof of death by meteorite strike. And it hints there could be more such records out there, hiding in archives, waiting to be discovered."

Prachtig toch.