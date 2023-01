Mededeling van de afdeling communicatie. We doen ook weleens wat op Gerdazone.com (u kunt hierrrr op een likebutton beuken) en daar zit dus ook een of andere chatfunctie in dat mensen tegen ons aan kunnen lullen. Nooit geweten. Tot vandaag! Blijkbaar krijgt u een paars gebroekte autoreply dat u beter kunt mailen. Zagen we zojuist dat een of andere Gerda (ze heet Astrid) al maanden mot heeft met dat antwoordapparaat. Ach ja, als de chardonnay maar smaakt!

PS: Mocht u ruzie hebben met de stijlloze linktips. KLOPT, die is naar de garage.