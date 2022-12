Persoonlijk vind ik vuurwerk een verworven smaak, die volgens mij in Nederland is geïntroduceerd door de Chinezen, die met HUN Chinese Nieuwjaarsviering traditioneel veel knallen om de boze geesten te verdrijven, iets wat ze al eeuwen doen, en bijvoorbeeld ook doen op de begraafplaats van hun voorouders, ook weer om de boze geesten weg te houden.

Dus iets wat totaal in strijd is met de westerse cultuur, maar door de welvaart is het er in de loop van een paar decennia ingeslopen dat dit blijkbaar een recht is, om dagen, weken van tevoren hele buurten te terroriseren, voornamelijk door pubers, die nog nooit vuurwerk hebben gebruikt op [de manier waarop het gebruikt moet worden: namelijk het afsteken op 31 december, op een plek waar het geen schade kan aanrichten]. , even wachten, en dan Oooooh wat leuk, zo'n knal.

Nee, natuurlijk altijd creatief met kruit op allerlei manieren, zoals brievenbussen, portieken, hondendrollen, katten, bejaarden, onder auto's, op auto's, in vuilnisbakken, papiercontainers, enz.

Hier hoor ik nu voortdurend ambulances af en aan rijden.

Gisteren leek het hier ook Oekraïne.

En elke keer als ik zo'n ambulance hoor, denk ik heel stiekem, en heel gemeen:

Ik hoop dat een of andere klootzak zijn hand of oog kwijt is.

En heb er helemaal geen medelijden mee.

Elk jaar, altijd maar weer, vuurwerkverbod of niet hetzelfde klote liedje.

Echt, ik hoop dat ze hun rukhand uit een boom moeten peuteren en dat die na tien operaties nog steeds niet goed vastzit.

Donder op met al dat achterlijke terroriseren van iedereen.

Daarbij komen ook nog de huisdieren, die een week lang overstuur zijn en zich onder het bed verstoppen, en niet eens naar buiten willen, dus dan maar in huis schijten met diarree van angst, en ook de zware metalen zoals kobalt etc. die siervuurwerk met zich meebrengt, om de kleur te produceren.

Had ik al gezegd dat ik tegen vuurwerk ben?