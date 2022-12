lolz!

pixelprivacy.com/resources/browser-fi...

(Check ook even het panopticon linkje)

You can run but....

Het is naïef om te denken dat je kunt schuilen. Je kunt er minder hinder van ondervinden dat je gevolgd wordt maar niet gevolgd worden is best wel heul errug moeilijk. Kun je beter gaan denken aan een VM per doel/site als beginpunt.

Wist je overigens dat een site als GS jou meestal in 1 tegeltje kan herkennen? Niet dat GS dit doet, maar het is mogelijk om met een zeer klein aantal tekens mensen persoonlijk te identificeren. Dit door grammatica, spelfouten, woordkeuze etc.

Run little piggy, Run....