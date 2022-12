Ik heb het hier in het verleden wel eens gehad over Toots Thielemans en Benny Carter, die een gezegende hoge leeftijd van ver in de 90 bereikten. Veel jazz muzikanten overleden helaas op te jonge leeftijd, meestal omdat er harddrugs in het spel waren. De Franse jazzpianist Michel Petrucciani is slechts 36 jaar oud geworden. Niet vanwege een drugsprobleem, maar omdat hij een groeistoornis had.

Ik kwam erop omdat ik hier vanavond de jazzklassieker Caravan van Duke Ellington wilde laten horen, en kwam toen deze versie van Petrucciani tegen, en besloot onmiddellijk om die hier te plaatsen. Ik heb Petrucciani zelf een keer live horen en zien optreden op het North Sea Jazz Festival, toen dat nog elk jaar hier bij mij om de hoek in het Congresgebouw (heet tegenwoordig World Forum) plaatsvond, en ik ook elk jaar van de partij was. Ik ging voor het eerst in 1978 of 1979 (Paul Acket organiseerde het voor het eerst in 1976, dacht ik), en voor het laatst in, ik meen, 1993. Daarna ging ik niet meer; ik vond het een te massaal evenement geworden, meer een soort grote braderie; het had niets meer van de ongedwongen gemoedelijkheid uit de beginjaren. En nog weer later verhuisde het hele spektakel naar Rotterdam.

Maar goed, Michel Petrucciani vond ik wel een belevenis, weet ik nog wel. Een ‘grote kleine man’ (dat bedoel ik niet goedkoop grappig, maar met respect), met een fabelachtige techniek, die denk ik alleen iemand als Oscar Peterson ook had (en in een verder verleden, Art Tatum), wiens ster maar zo kort maar wel prachtig heeft geschitterd. Enjoy.

www.youtube.com/watch?v=06_uCl_Bovs&a...

En verder wens ik iedereen in het stamcafé een goede jaarwisseling toe.