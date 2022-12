Year Review I

Uit een poll onder drie GeenStijl-lezers en 1 redacteur bleek dat onze UFC-topics al jaren achtereen de best gewaardeerde, meest gelezen artikelen op dit vechtsportweblog zijn. En om dat te vieren presenteren we hier nu integraal het UFC-jaaroverzicht. Wat waren uw favoriete momenten en waarom waren het Nate Diaz' retirement victory en Alex Pereira onttroning van Izzy? Opvallend trouwens hè, dat de reaguurders die altijd het meest luidkeels verkondigen hoe barbaars de meest technische vechtsport met de meeste variabelen is, altijd dezelfde zijn die klagen over hoe WOKE leidt tot een te softe, weerloze samenleving.

We hopen overgiens wel dat de UFC als nieuwjaarsvoornemen heeft IN GODSNAAM TE STOPPEN MET DAT ONDOENLIJKE DEBIELENTHEATER VAN EEN POWERSLAP.

2022 Knockout of the Year Nominees

5th Round Title Finishes Of 2022

2022 Submission of the Year Nominees

Finishes You Forgot In 2022

De beste finishes maar dan Ringside

2022 Comeback of the Year Nominees

2022 Event of the Year Nominees