Alex Perreira hoefde zich slechts een ongekende drie UFC-wedstrijden te bewijzen voordat hij z'n title shot tegen Izzy kreeg. En vanochtend vroeg zette hij de de Alex-Izzy-teller op 3-0. Tweemaal eerder versloeg hij hem in de kickboksring, waarvan de eerste een controversiële jurybeslissing was, maar de tweede een vernietigende KO per linker hoek. En nu is Alex dus de enige die Izzy ooit in de UFC op Middleweight verslagen heeft, alsook de enige die Izzy ooit in de hele UFC én daarbuiten (T)KO gekregen heeft. Ja, dat is een wisseling van de wacht.

Extreem indrukwekkend allemaal natuurlijk. Maar laten we niet vergeten dat Izzy aan het einde van de eerste ronde onderstaand de klus bijna per KO klaarde. Helaas voor hem werd Alex gered door de bel, anders was het zeker weten out on his feet. Ook was Izzy het naar verluidt volgens de jury rond de 3-1 aan het winnen. Maar goed, bijna is niets.

Khamzat, kom deze griezel eens onttronen! Jij bent ook eng, maar jij spreekt tenminste een klein beetje Engels.

Einde ronde 1: dit zou 100% een KO voor Izzy worden, maar gered door de bel

Soort van hele gevecht hier

De bekroning

is echt zo

Het Volk heeft gesproken en wil Khamzat vs Perreira