We beginnen het belangrijkste topic van de week met een moment stilte voor alle makkers die het nodig vinden te etaleren hoezeer ze MMA verachten omdat het een daadwerkelijk gevecht betreft. Zij mogen er ook zijn! Voor de rest van de bevolking vinden er zaterdag twee extreem interessante wedstrijden plaats. De Nigeriaans-Nieuw-Zeelandse UFC Middleweight kampioen Israel Mobolaji Odunayo Oluwafemi Temitayo Owolabi Adesanya (wiki, highlights onderstaand): in 24 MMA-wedstrijden slechts 1 keer op punten in een gewichtsklasse hoger verslagen. Won 75 van z'n 80 professionele kickbokswedstrijden.

En hij verdedigt zaterdag dus zijn titel tegen de enige vechter die hem ooit KO'de in een kickbokswedstrijd: die doodenge Braziliaan Alex Pereira (highlights, wiki) die na slechts drie UFC-gevechten nu al een title shot krijgt (wat tot nu toe trouwens ongekend is, behalve voor de onderstaande Michael Chandler tegen Charles Oleiviera, maar die titel was vacant). En natuurlijk wordt de wedstrijd als volgt in de markt gezet: kan de enige man die Israel ooit KO kreeg het nog een keer voor elkaar krijgen?

Dan, onderstaand, Amerika's twee perfecte schoonzonen strijden om de titel Perfectste Schoonzoon van Amerika. Dustin Poirier (wiki, highlights onderstaand) was interim-lichtgewicht kampioen tot hij van Charles Oleiviera verloor (die zijn titel vervolgens verloor aan Islam Makhachev). Een van de meest stabiele en aimabele personages in de UFC en die bovenal bewondering verdient voor die vernietigende knockout op nachtmerrie-nemisis Conor McGregor, door wie Dustin in 2014 minstens zo vernietigend ge-KO'd werd.

Nou, hij dus, neemt het zaterdag op tegen oud-Bellator-kampioen de All American Michael Chandler (wiki, highlights) die voor drie van z'n vier UFC-gevechten zeer terecht een 'performance/fight of the night' won en tegen Justin zelfs 'fight of the year'.

Kortom, dat wordt wat, zondagochtend om 04:00.

Izzy's highlights

Dustins highlights

Israel zoekt de verdieping

Mooi in de MMA-context