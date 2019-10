Bovenstaand Israels knockdown in de eerste ronde, de replay en daarna de TKO incl. replay in de tweede ronde. Speciaal voor u van Twitter geharkt en achter elkaar gemonteerd omdat u hier nu eenmaal komt voor de beste UFC-content. Al enige tijd misschien wel onze favoriete vechter, geboren in Nigeria, opgegroeid in Nieuw-Zeeland. Een fenomenale danser, een heer, anime-nerd, fan van Deadpool o.a. omdat mister Pool zo "effeminate" is en eigenlijk over de hele linie gewoon volstrekt a-typisch. Z'n Naruto-entree van gister gaat in ieder geval alvast de boeken in. Uitzinnige Nigeriaanse ouders, z'n uitleg van z'n liefde voor anime en meer moois, na de breek! Hele gevecht trouwens legaal na 3 reclames van 15 seconden gewoon hier terug te zien bij Veronica.