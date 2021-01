Conor won de eerste ronde. Maar als je de eerste ronde niet terug kan vinden op Twitter, is het dan wel gebeurd? Doodzieke prestatie van Dustin dit, na zes jaar geleden op vernietigende wijze van dezelfde Conor te hebben verloren, nu de eerste zijn die Conor ooit KO't. "Paid in full." Hier nog wat langer bootleg-beeldmateriaal van de wedstrijd. En het blijft onbestaanbaar, maar Dustin maakte dus net als Conor en Justin dus geen kans tegen Khabib hè, zo goed is die engnek met """pensioen""". Maar goed, wel een beetje de vraag wat er next is voor Conor, we vermoeden een rematch tegen Max Holloway, en als-ie die ook verliest is het misschien tijd om te stoppen.

