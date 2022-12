Bedankt hè Volkskrant! Daags na die met misogynie-verwijten doorspekte recensie van het Amsterdamse kerstcircus (wilde dieren zijn al verboden, straks zijn de vrouwen aan de beurt) is er een acrobate van The Luna Girls naar beneden gepleurd. 'Van lage hoogte' maar dat had net zo goed van grote hoogte kunnen zijn. Dan maakt het ineens niet meer uit dat het een beeldschone vrouw is. Ook beeldschone vrouwen kunnen immers naar beneden vallen! Of dat ze deel uitmaakt van een Amerikaans luchtduo, dat met een wulpse paaldansact door de nok zwiert. Misschien kiezen die vrouwen zélf wel voor die act en misschien bepaalt Annette Embrechts van de Volkskrant helemaal niet welke kleren die vrouwen aandoen! Maar nu heeft Annette Embrechts van de Volkskrant het gedaan. Een valpartij. Misschien werden die vrouwen wel zenuwachtig van dat geleuter van Annette Embrechts over 'staal dat zich heeft prononceert tussen hun billen'. En toen dachten ze: goh zullen we eens andere kleren aandoen omdat Annette Embrechts van de Volkskrant het wil? Misschien moeten we een zwart gewaad aan? Sluiertje? Hoofddoekje? Geen focus meer, concentratie weg, en BOEM. Vallen. Je ziet de kop in de Volkskrant al voor je: het zijn altijd maar weer de vrouwen die vallen, nooit de mannen. Gelukkig gaat het weer goed met de acrobate, mogelijk neemt ze overmorgen weer deel aan de show. Hopelijk zit er dan niet iemand van de Volkskrant in de zaal.

