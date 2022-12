Wie een blik werpt op de lijst uit 2021 ziet dat er dit politieke jaar in grote lijnen weinig veranderd is. Wel is Thierry Baudet nog dieper het konijnenhol ingedoken, raaskalt hij inmiddels over reptielen en in scène gezette maanlandingen maar is de voormalig jeune premier voor de derde keer op rij ’t Loden Dalertje. In de peilingen is qua FvD ook geen positieve beweging waarneembaar. Al weet fractiegenoot en “geheelonthouder” Gideon van Meijeren zich in de kijker te spelen door onder meer op drie wielen dronken door de Hofstad te rijden alvorens gearresteerd te worden.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp prolongeert ook haar John Leerdam-beker voor meest nutteloze politicus. Vergaderingen zijn onder haar nog steeds een puinhoop, verschil met vorig jaar is dat haar griffier en managementteam zijn opgestapt evenals voorgangster Khadija Arib. Hell, het gehele kabinet liep tijdens de Algemene Beschouwingen zelfs naar buiten!

De Eikel is nog steeds D66’er Sjoerd ‘Dubya’ Sjoerdsma ware het niet dat hij nu zijn titel zal moeten delen met de nepnieuws verspreidende en fascisten-roepende Tjeerd de Groot. En natuurlijk met partijleidster Sigrid Kaag die de MeToo-affaire van Frans van Drimmelen volledig uit de klauw liet lopen. Dram66 maakt zich bovendien met het onwelriekende zusje VOLT hard om hele partijen te gaan verbieden wat bepaaldelijk ook niet bijdraagt aan de populariteit van de partij.

Farid Azarkan en Sylvana Simons zijn net zoals vorig jaar de best geklede Kamerleden, Geert Wilders wordt nog steeds bedreigd en Pieter Omtzigt blijft Pieter Omtzigtdingen doen. Noemenswaardig zijn wellicht de voormalig tassendraagster Sophie Hermans die als VVD-fractievoorzitter overduidelijk het verkeerde vak heeft gekozen en Caroline van der Plas die virtueel het CDA aan het leegeten is. Maar verder is er weinig verandering op de lijst, Mark Rutte is nog steeds de eerste onder zijn gelijken alleen nóg vergeetachtiger.

Crisesgalore

Verschil met vorig jaar is wel dat het land gebukt gaat onder meerdere crises, de Tweede Kamer volledig versplinterd is en dat rel op rel volgt. Het zou niet eerlijk zijn de gehele huidige toestand in de schoenen van de politiek te schuiven. Op de naweeën van de mondiale coronacrisis en een gestoorde idioot in het Kremlin heeft zelfs Den Haag weinig invloed. Laat onverlet dat kabinet en Kamers in 2022 best wel wat meer aan de randvoorwaarden hadden mogen doen.

Want hoe is het mogelijk dat het niet lukt om Nederlanders hun energierekening te laten betalen zonder in armoede te vervallen maar wel ISIS-terroristen en hun addergebroed naar het land te halen? Waarom maken milieuactivisten stikstoftechnisch de dienst uit terwijl boeren die zich willen laten uitkopen moeten wachten omdat de provincies van de Rijksoverheid geen maatwerk mogen leveren?

De burger hobbelt van energiecrisis naar asielcrisis naar stikstofcrisis naar wooncrisis naar jeugdzorgcrisis naar toeslagencrisis naar Hugo & Sywertcrisis naar slavencrisis naar klimaatcrisis naar koopkrachtcrisis en uiteindelijk een vertrouwenscrisis. Het vertrouwen in het kabinet (19 procent) én in de Tweede Kamer (35 procent) is aan het einde van dit jaar ronduit laag, becijferde EenVandaag.

En Bassiehof’s politicus van het jaar 2022 is geworden…

Is het dan allemaal kommer en kwel in Den Haag? Ja, eigenlijk wel. Toch prijkt er één blinkende morgenster aan het politiek firmament. Een felle zon die kan dienen als navigatie, punt op de horizon, teken van hoop en optimisme. En laat hem nou altijd schijnen, schijnen, schijnen.

Want er is één politicus die de moed er inhoudt. Immer blijmoedig en on message, nog nooit betrokken bij een rel, aan zijn lijf anders dan een buitenissige trui geen polonaise. En dat alles te land, ter zee en in de lucht.

VVD Kamerlid Daniel Koerhuis is Bassiehof’s politicus van het jaar 2022.

En blijkt ook nog eens een betrouwbare vent.

Zalig kerstfeest!

Aus der reihe Bassiehof’s Politicus van het Jaar

2011 – Piet Hein Donner (CDA)

2012 – Frans Timmermans (PvdA)

2013 – Frans Timmermans (PvdA)

2014 – Pieter Omtzigt (CDA)

2015 – Pieter Omtzigt (CDA)

2016 – Mark Rutte (VVD)

2017 – Klaas Dijkhoff, Jesse Klaver, Lilian Marijnissen, Tunahan Kuzu en Thierry Baudet

2018 – Theo Hiddema (FvD)

2019 – Pieter Omtzigt (CDA)

2020 – Martin Bosma (PVV)

2021 – Lodewijk Asscher (PvdA)