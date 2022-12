Het is goed om op deze kerstavond te danken voor de maaltijd en stil te staan bij iedereen waar deze kerst een stuk minder gezellig, warm of voedzaam is. Er zijn zat mensen die dankzij corona, inflatie of oorlog hun bedrijf of baan zijn kwijtgeraakt. De energiebelasting op stroom wordt verdubbeld, de teruggave van energiebelasting wordt gekort. Na het kwartje van Kok, wil Rutte honderden euro's per gezin.

Kabinet Rutte mag heel lief de komende dagen op de RAI, Jaarbeurs en Ahoy een paar kerstdiners organiseren. Laten we beginnen met bejaarde echtparen waarvan de ene al in het verpleegtehuis is opgenomen, en de andere nog op de wachtlijst staat. Deze kunnen elkaar vaak niet eens bezoeken, moeten door een fiscaal moeras, terwijl gezinshereniging voor nieuwkomers wel afdwingbaar is.

Op tweede kerstdag lijkt het mij tijd voor een diner waar tienduizenden ouders getroffen door de kinderopvangtoeslagenaffaire worden herenigd met hun duizenden kinderen die ze al jaren niet meer gezien of gesproken hebben. Die gezinshereniging stagneert ook al jaren. Dit worden de grootste afleveringen van Spoorloos, All you need is Love, het Familiediner en Heel Holland Bakt ooit.

Na het fiscale kopschoppen krijgen we nu een herstelschandaal. We zijn twee jaar verder, maar deze mensen zitten nog steeds onschuldig in de shit. Er zijn nog steeds trollen die vergeten dat deze werkende ouders werden geconfronteerd met 88% marginale belastingdruk. Elk administratieve onnauwkeurigheid leidde tot een leeg bord of lege stoel. De fiscus koos voor totale vernietiging.

Als je zonder bewijs, zonder proces, zonder bezwaarmogelijkheden en zonder rechtspraak jaren aan toeslagen worden geroofd door middel van loonbeslagen en executieveilingen, snap ik dat het gezin failliet gaat en de kinderbescherming de kinderen afhaalt. Mark Rutte bood excuses aan voor ons slavernijverleden, maar heeft zijn eigen wanbeleid op basis van industrieel racisme nog niet hersteld.

Kabinet Rutte3 trad daarvoor af, het leverde een paar weken extra demissionaire status op, maar het is nog niet gelukt in de complexere dossiers gewoon te betalen of de weggerukte kinderen te retourneren. Wij zijn inmiddels moe van deze affaire, bespreken die kwestie niet meer en door het gebrek aan landelijke media-aandacht wordt die gezinshereniging kansloos. Uit het oog, uit het hart.

Het is nog niet gelukt de toeslagenaffaire af te wikkelen of het toeslagencircus te ontmantelen, maar ons parlement heeft afgelopen donderdag de volgende megaoperatie aangekondigd. Zullen we alsjeblieft eerst de complexe schadeafhandeling van toeslagen, aardgas in Groningen en corona afronden voordat we aan het volgende dossier starten. Alleen al vanwege personeelsgebrek!?

Pensioenfondsen zijn leeggeroofd door uitnamewetten, premievakanties en ongedekte vut-regelingen. Dat mocht vanwege inmiddels vervallen werkgeversgaranties. Dat ging decennia goed omdat een derde werd gespaard, een derde door de beurs werd aangezuiverd tijdens de opbouwfase en een derde van de beurs kwam tijdens de pensionering. Het dreef op de beurs.

Dat sprookje overleefde de oliecrisis, maar na de internetbubbel, kredietcrisis, onhoudbare mediterrane staatsschulden, corona en een energietransitie is de koek een beetje op. Amazon, Crypto, Facebook leverden driekwart van hun koerswaarde in. De beurs blijft zoekende naar nieuwe eenhoorns. De oude motor is afgeschreven, de nieuwe nog niet gevonden.

Die langdurige conjunctuurbeweging werd ontdekt door Nikolaj Kondratjev. De start van de industriële revolutie gaf de eerste economische boost. Spoorwegen, elektriciteit, olie, computers en internet gaven economische oplevingen. (zie figuur 1) Zonder zo'n innovatieve revolutie werkt ons oude en ons nieuwe pensioenstelsel niet. Wat de beurs niet bijlegt, zul je zelf moeten inleggen.

Het nieuwe pensioenstelsel neemt meer risico. Het ABP gaat 12% meer uitkeren aan pensionado’s. De dekkingsgraad keldert daarmee evenals het vermogen waarmee wordt belegd. De kans om voldoende rendement te maken voor de jeugd, daalt daarmee ook. De pechgeneratie zijn weer de veertigers, die hebben betaald voor de boomers, maar de generatie na hun betaald niet voor hen.

Mark Rutte heeft een derde kerstdag nodig voor onze boeren. Ze worden gedwongen door de provincie Brabant tonnen te investeren in een emissiearm stalsysteem, een systeem dat de rechter afkeurde. Er is onvoldoende geborgd dat het systeem goed wordt onderhouden om daadwerkelijk ammoniakgas te vangen. Handhaving, APK-keuringen of stikstofkrakers zijn een brug te ver.

Een toekomst zonder intensieve landbouw is een toekomst waar je nooit miljarden mensen zult voeden. Netto importeert Nederland voedsel, en dat maakt ons in deze instabiele wereld kwetsbaar. De afhankelijkheid van kunstmest vanuit aardgas maakt kringlooplandbouw onmogelijk. De eerste stap is zorgen voor genoeg dierlijke mest voor akkerbouw om voedselprijzen te beperken.

Minister De Jonge ziet de toekomst van boeren in het verbouwen van vlas, olifantsgras en hennep voor de bouw. Boeren weten dat het laatste overheidsproject in het verbouwen van hennep jaren vertraging heeft. Elk jaar nieuwe regels kan je nooit op investeren. Je kan nooit jezelf of het klimaat redden. Het vertrouwen in de overheid is zo zoek, dat deze proefballontjes ongelezen wegwaaien.

Overbrug de kloof, ga eens tafelen...