Enige optie is afbreken en nieuw opbouwen van af (onder) de grond.

Helaas word dat ook niks want de overheid kennende kost het dan miljarden, krijgen de standaard aanbestedingswinnaars de klus en gaan ze weer met nog nooit geteste "innovatieve" ideeen aan de gang waardoor het alleen maar erger word. Beste en goedkoopste oplossing is laten voor wat het is en gewoon omrijden.