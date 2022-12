Iedereen moet elektrisch rijden van Frob Timmerjetten, maar daar zijn we helemaal niet klaar voor in de polder. Die batterijbakken zijn tergend duur of hebben het bereik van een krachtig geworpen pannenkoek, om nog maar te zwijgen over het chronische tekort aan laadpalen in dit land. Voor dat laatste probleem had een man in Oud-Beijerland de ultieme oplossing gevonden. Gewoon die Tesla aan een lantaarnpaal hangen. Ideaal. Die krengen staan overal en door de energie om te sluizen naar uw leaseaccu vermindert u lichtvervuiling. En ja, dan p(r)ikt u wat stroom van overheid, maar die wil graag elektrisch rijden promoten, dus zie het meer als subsidie. Een uitstekend plan, maar daar dacht de plaatselijke platte pet anders over. Die zag de visionaire Elon-enabler zoals het regime van Iran een vrouw metzonder kopvod ziet en sloeg hem direct in de boeien. En zo sterft een groene utopie in een bureaucratische cel van kleinerende regeltjes en blijven laadpalen een onnodige zeldzaamheid in deze klimaatpaniekerige polder. Met zo'n instelling zit er niets anders op: kopen we toch weer een benzineslurper.