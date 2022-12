En dat aan de vooravond van Duitsland leiderschap over de NAVO-blitzmacht in Oost-Europa, waarbij de 18 Puma's het vlaggenschip van de 37ste Panzergrenadierbrigade zouden vormen. De Puma Infantry Fighting Vehicle gebouwd door Krauss-Maffei Wegmann is volgens de maker "the most advanced infantry fighting vehicle in the world". En op papier lijkt die claim voor dit kaliber te kloppen. Die brute Rheinmetall 30mm x 173 geschutskoepel en geleide raketwerpers bovenop zo mogelijk de snelste, wendbaarste en bestendigste chassis ooit gebouwd in deze gewichtsklasse.

Beetje jammer alleen dat ZE HET ALLE 18 NIET DOEN. Uit een interne brandbrief van generaal-majoor Ruprecht von Butler, commandant van de tiende tankdivisie aan Duitse opperbevelhebber luitenant-generaal Alfons Mais, bleek dat het voertuig volstrekt oninzetbaar is. Alle 18 geteste voertuigen gingen alle 18 kapot; bedrading vatte vlam, de geschutskoepels toonden 'defecten' en de laatste twee hadden na anderhalf uur al 'problemen in de toren'.

Duitse media noemen de casus exemplarisch voor de Duitse gang van zaken: in plaats van het importeren van het beste (Amerikaanse) materiaal op de markt, bouwen ze zelf iets dat op papier nog nét iets beter is. Maar in de praktijk een operationele- en onderhouds-nachtmerrie is.

Duitsland heeft inmiddels de eerste 13 miljard van de vrijgemaakte 100 miljard euro geïnvesteerd. Met o.a. dit soort toestanden als gevolg. Er gaan gelukkig dingen ook wel goed, zoals hun nieuwe main battle tank, de extreem brute 'Apex Predator' Rheinmetall KF51 Panther.

Gelukkig hoeven we van Rusland echt helemaal niets te vrezen.

Ja die Rheinmetall 30mm zelf doet het dus: wel