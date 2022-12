U kunt zich opmaken voor een kerst vol ontvoeringen, liquidaties en bedreigingen met dank aan de Belgen. Die trakteerden zichzelf op een riante kerstbonus door de afgelopen week twee enorme ladingen pretpoeder in beslag te nemen met een totaalgewicht van bijna negen ton. Dat is toch een straatwaarde van zo'n half miljard euro dat uit de roulatie is gehaald en dat is nog zonder die bijna 1,3 ton die Antwerpen wel passeerde en in Vlissingen strandde. Hoewel de onderscheppingen nagenoeg geen invloed hebben op de beschikbaarheid, zullen de voormalige eigenaren hier bijzonder ontevreden over zijn. Een onverwachte afschrijving van een half miljard maakt tenslotte een serieuze deuk in het cadeaubudget in deze donkere dagen. We weten dondersgoed dat onze poldermaffia veel handel via de Antwerpse haven laat lopen, dus de gevolgen zullen zich niet beperken tot Belgenland. Kijk niet raar op als binnenkort ook in ons land de loden kerstpresentjes u om de oren vliegen, om nog maar te zwijgen over de achtergelaten cadeautjes. Als de neus van Rudolph niet het enige is dat rood kleurt en Santa niet alleen staat in zijn onaangekondigde huisbezoekjes. Terwijl u de kalkoen aansnijdt, kijken anderen schichtig over hun schouders en we zouden het niet anders willen hebben. Fijne feestdagen!