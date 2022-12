Gelukkig heeft u al gelachen om de kop- en onderkop. Want voor de rest is het natuurlijk geen grappig onderwerp en heeft het CDA wel gewoon een punt. Het is immers niet enkel glitter en glorie in het land van de gedocumenteerde liefde. Naar aanleiding van een Frans offensief tegen misstanden in the industry dat tot nu toe tot 60 aanklachten tegen zo'n 20 acteurs en producenten leidde, vraagt het CDA nu ook om extra toezicht op Nederlandse filmsets.

Het CDA "betwijfelt of de situatie in de Nederlandse porno-industrie heel veel anders is dan die in Frankrijk en wil de minister van Justitie en Veiligheid vragen om in actie te komen. "Het zijn vaak jonge vrouwen die ergens in gelokt worden en geen regie hebben wat er vervolgens op zo’n set gebeurt. (...) Daarom wil het CDA net als in Frankrijk een offensief om de porno-industrie veiliger te maken, met beter toezicht, meer bescherming van vrouwen en een harde aanpak van daders."

Het is overigens maar de vraag of er echt Franse toestanden spelen in Nederland, maar het zal heus niet altijd gezellig zijn. Al denken we in de tijdlijn van Kim Holland vooralsnog weinig onvrijwilligheid tegen te komen. De driezang van "Milf Monika" oogt in ieder geval erg bilateraal.

