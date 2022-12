:

We zijn het met elkaar eens, denk ik. Het ging er mij hier even om helder te trekken dat een agressieve houding als zodanig niet in alle gevallen negatief is, en een niet-agressieve houding ook niet in alle gevallen de juiste is. De verdedigens van van Nieuwkerk komen bij voorkeur met voorbeelden waarin agressie toch best wel kan of zelfs mag. De houding van Paul Haenen, in de rol van dominee Gremdaat, is daar een goed voorbeeld van. Volgens hem mag van Nieuwkerk een bullebak zijn omdat hij zo'n genie is en zo'n grootheid. Maar zo simpel ligt het natuurlijk niet, het gaat erom wanneer iemand de bullebak uithangt en waarom.

Ben het helemaal met je eens als je het hebt over de 'verdeel en heers'-technieken en het uit elkaar spelen van mensen, maar ik denk dat je dan tóch van een groepsproces moet blijven spreken. Als onder een schrikbewind de meerderheid buigt ga jij ook buigen, pas je je aan aan de norm, maar het smeult en er hoeft maar weinig te gebeuren om de groep zich plots als één man/vrouw anders te laten gedragen. Het is denk ik te eenvoudig en ook te gemakkelijk om het groepsproces in dergelijke situaties niet als groepsproces te blijven zien. Kijk bijvoorbeeld naar Iran, of nu ook naar China. Er is daar een groepsgeest en daar hebben de machthebbers rekening mee te houden. Slaven kunnen op elk moment tot een opstand komen, en dat is dan niet omdat er één tot opstand komt en de anderen een voor een volgen, nee, er hoeft er maar één een onverwachte beweging te maken om de vonk over te laten springen en de groep als één organisme te laten functioneren.

Ik denk dat ook in de hele metoo-discussie het handelen van de groep al te zeer onderschat wordt en weggedacht, waardoor de nadruk komt te liggen op enkel die ene klootzak die zóveel macht had dat-ie iedereen afzonderlijk in de hoek kon drijven. Dan ga je de schuld eenzijdig toebedelen aan één persoon en veronachtzaam je het groepsproces. Je hoort het altijd achteraf: iedereen wist het maar niemand deed iets. Dat is, zoals ik het zie, groepsmoraal.