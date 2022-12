Ik kom voor mijn werk nogal veel in kansenwijken in Maastricht en heb mijn ogen en oren altijd goed open. In sommige gezinnen is het een in en uitlopen van jonge straatschoffies die onderling ook steeds gewelddadiger worden. Ik kwam vanmiddag nog een jongen tegen die ik van gezicht ken, klein praatje gemaakt want meneer had zijn hand in het verband. Gevochten, want iemand anders had een vriend van hem in zijn oog gestoken. Ik bellen naar contacten bij de popo. Jaja zijn op de hoogte, maar drukdrukdruk we bellen je einde van de week terug. Okido!