Was ook mijn gedachte toen. Hij was naar mij aardig maar ik hoorde ook de ruzies als hij thuis en bezopen was. Hij zoop in het "theehuis" of sishalounge waar hij dag in dag uit rondhing en natuurlijk wel iedere vrijdag in de moskee. Was niet leuk als hij weer eens losging op zijn vrouw want in die tijd waren die panden nog niet opgeknapt dus je hoorde alles. Hij liep overigens ook al 15 jaar in de ziektewet toen want "schlechte roeg Basiel." Yeah right. En dan kwam ik haar tegen in het trappenhuis en vroeg of alles ok was. En standaard antwoord was: Natuurlijk, alles ok. En dan had ze die dieptrieste blik in haar ogen. Zij wist het en ik wist het.

Ik was blij toen ik verhuisde en ik hoop dat alles goed met haar gaat en dat hij ergens in de hel mag wegrotten. Typische Marokkaanse tokkie.