Zet uw auto veilig weg, haal uw fiets binnen en verwijder uw dochter van straat: de hyena's gaan weer los. Marokko voetbalt in de achtste finale tegen Spanje en dat betekent dikke rellen als ze verliezen. En dikke rellen als ze winnen. En iets latere rellen bij een gelijkspel. Ieder plein in Amsterdam is een veiligheidsrisicogebied, het Duitse waterkanon staat klaar, de buurtvaders hebben hun broek gestreken en Den Haag stuurde bekende relschoppers een waarschuwende brief. Handig, dan hebben ze hun aansteeklont alvast op zak. De gezonde wedstrijdspanning heerst niet alleen in Nederland: heel Europa geniet mee. België staat op scherp en in Spanje staan de lokale knokploegen klaar om in te grijpen als het te onrustig is of om onrust te veroorzaken als het te rustig is. Om 16:00 uur trappen we af voor dit heerlijke potje opgekropte frustratie en daarna nemen we afscheid van onze grote steden. Later vandaag staat ook nog Portugal - Zwitserland op het programma, maar dat is alleen voor de nabestaanden van de Marokkaanse WK-apocalyps. Fijne wedstrijd iedereen en een bindend advies voor alle heethoofden die dadelijk de buurt gaan slopen: انها مجرد لعبة.

UPDATE: Met 0-0 de rust in.

UPDATE: En met 0-0 richting de verlenging. Marokko heeft prijs voor minst sportieve supporters in stadion wel al binnen.

UPDATE: Allemaal te lui om te scoren, dus op naar de pingels.

UPDATE: Spanje mist alles. Marokko door naar de kwartfinales!

UPDATE: We herhalen het even voor de ME, hulpverleners en buurtvaders: Marokko naar de kwartfinales!

UPDATE : Nieuwe rellen! Nieuw topic!