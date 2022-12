We moeten praten over straatnamen. Ja, ook over autobranden, maar eerst over straatnamen. Zeg mij uw straatnaam, en ik vertel u in wat voor huis u woont, zei de beroemde sociaalgeograaf Josse de Voogd ooit (onbevestigd). Vroeger hadden we de Dorpstraat, de Kerkstraat, de Stationstraat, de Schoolstraat en de Zeeheldenbuurten. Maar dat tuinpad van uw vader war einmal. Neem bijvoorbeeld de Prinses Irenestraat en de Prinses Margrietstraat, allemaal veel te kleine arbeiderswoningen met energielabel G uit de jaren 50/60. Kievitstraat, Merelstraat, Gruttostraat idem dito. In de jaren tachtig van de vorige eeuw kregen we straten met namen als tjasker, paltrok en wipmolen, en nieuwbouwwijken met namen uit kruidenrekken en bloembollenbakken. En compleet hilarisch werd het natuurlijk in Almere 2004, met de stripheldenbuurt. Daar is potjandorie zelfs een wiki van! Hetwelk weer werd getopt in 2009 door Heerhugowaard met Stad van de Zon, waar het bedenken van straatnamen tot in het hallucinante is doorgevoerd. "Erf van Odin". Zeg dat drie keer achterelkaar en je wordt anno 2022 op een lijst gezet van extremistische anti-overheidsdenkers. Was er maar zo iets als een straatnamencommissie. Of een buurtwacht tegen autobranden.

Impressie van de Versteende Woke TegelHel Eiland van Maui