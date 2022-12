U bent vast bekend met dat bereleuke 'I fucking love cocaïne'-plaatje dat rond gaat in uw appgroep als iemand weer eens te veel neusbier heeft gezopen, en dat heuglijke feit met iedereen gedeeld moet worden. Daar komt dus een FILM van, maar dan niet zomaar B-film als die maffe Pooh-crack, maar gewoon een heuse Hollywood-film over een beer die zich helemaal kapot snuift aan coke en vervolgens iedereen uit probeert te moorden. Cocaine Bear heeft desalniettemin een heel harde Sharknado-vibe maar is dus gebaseerd op EEN WAARGEBEURD VERHAAL, even zonder het moorden dan, en de hoofdrol is voor de inmiddels overleden Ray Liotta (Goodfellas). Die echte beer ging er trouwens af aan een overdosis, beetje zoals die hond van Lil' Kleine, en kreeg later de bijnaam 'Pablo Escobear'. Het is echt een gruwelijk mooi verhaal. De film belooft een heel dikke 5,2 te worden dus gaat dat absoluut zien!