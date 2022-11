We weten allemaal wel dat het asielbeleid zwaar verrot is en dat de screening op antecedenten in veel gevallen niet aanwezig is of gewoon niet werkt: het zijn er te veel, het mag niet wegens privacy, het lukt diensten niet om Arabisch te vertalen, ze krijgen doodleuk 'het voordeel van de twijfel' of ze worden blijkbaar niet weggestuurd vanwege de coronapandemie en regeltjes over termijnen. Dat krijg je met jarenlang vvd-geroeptoeter op het dossier: hardliners bezigen veel stoere praat voor de verkiezingen en vervolgens wordt het volk afgescheept met de allergrootste kneus uit de kaartenbak. Tena Lady Ankie Broekers-Knol was wel de allergrootste clown in het circus, maar met Eric 'hoe meer asielzoekers hoe beter' van der Burg aan het roer moet je ook niet raar staan te kijken als het een keer flink uit de hand loopt. In casu: de man verantwoordelijk voor de moord op een hulpverleenster in de kliniek Veldzicht in Balkbrug. Een Nigeriaan, in Nigeria verdacht van 'één of meer moorden', die via Italië naar Nederland was gereisd en door de Dublinverordening helemaal niet meer in Nederland had mogen zijn, maar door de coronapandemie en 'overschrijding van de vastgestelde termijn' niet weg was. Een 43-jarige hulpverleenster dood, twee anderen neergestoken, een kliniek in diepe rouw en heel veel mensen met een trauma. "Hoe meer asielzoekers, hoe beter!"

Nog iemand die de messen slijpt