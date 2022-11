Marjan Olfers, een soort Marion Koopmans maar dan over sport, zit vooraan in de mediaklapper van de NPO want ze scoort als vrouwelijke hoogleraar in sportzaken hoog in de diversiteitsquota. Bovendien is ze lekker policor-links (#FVDmoetverbodenworden). Ze heeft al wekenlang vanalles te melden over het onderzoek naar Arib, dat stopgezet zou moeten worden en waarin de onderzoeksvragen niet deugen en zo nog een boel drama over het Kamerdrama van Vera Bergdrama. Maar! Je mag daar tegenover niet te hard verkondigen dat Marjan Olfers een "Onderzoeks- en Adviesbureau" heeft (of course) dat onderzoek doet naar [modewoord] "Sociale veiligheid" en [hypocrisie-alert] "integriteit", en dat onder andere opdrachten uitvoert voor de Vrije Universiteit, waar Olfers een aanstelling heeft. En dat bureau hengelde ook naar het Arib-onderzoek, maar dat ging naar de concurrent. Die nu dus in de media door Olfers wordt afgezeken.

Waarom deze opsomming? Nou, omdat Lars Duursma - nota bene zelf een hele brave en correcte jongen - een draadje maakte over de mogelijke belangenverstrengeling van Olfers, waarop de hoogleraar prompt haar advocaat een boze blafbrief liet sturen. Diezelfde Olfers, die begin van de maand - eveneens in Op1 - nog klaagde over de vrijheid van wetenschappers, maar dus kennelijk geen enkele terughoudendheid voelt om onderbouwde kritieken van derden met juridische dreigementen te beantwoorden?

Hee. Hoort u dat ook? Is dat de aanzwellende muziek van... Barbara Streisand?