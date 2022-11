Precies, dit heb ik in het begin van deze zeik ook gemeld. Groot probleem is dat een aanzienlijk deel van deze 20'ers is opgevoed door hun ouders, die én mogelijk zijn opgevoed door teleurgestelde ouders met hun nostalgie van de USSSR én de catastrofale ervaring van de jaren negentig, expliciete armoe (was er ook tijdens USSSR, maar relatief verborgen). Waar ga je dan een stuk eigenwaarde en eigen verantwoordelijkheid voor je eigen handelen halen als kind van pakweg geboren rondom 95-2005? Je ouders en grootouders hebben dit zeer mogelijk helemaal niet eens geleerd. Ik hoop nog steeds van harte dat de door u genoemde generatie voldoende buitenlandse contacten heeft gehad (niet alleen Europese en Angelsaksische landen) om tóch in te zien dat het echt anders kan (beter). U zegt 10-20 jaar. Ik denk 2-3 generaties, maar dan met hulp, de juiste hulp. En welke dat is: vind ik heel moeilijk te zeggen. Het risico is verrektes groot dat ze weer dezelfde richting gaan kiezen: ouwe psychopatische mannen met hun netwerken. En dan ga je weer dezelfde weg in. Vele Russen buiten Rusland weten dit, maar zijn te onmachtig om een duurzame constructieve sociale structuur in Rusland te plannen die houdbaar is, intern, maar ook extern, in de wereld.

Op dit moment moeten ze weg uit Oekraine en leren voelen wat ze gedaan hebben en weer op de rit gezet worden in eigen land. Indien ze in Oekraine blijven is de enige weg: stuk gehakt worden, hoe aardig ze individueel ook zouden kunnen zijn als persoon. Ze hebben zich verkocht aan de angst voor het sociale construct, waar ze op gestemd hebben, het sociale construct wat verrot is als de meest stekende zwart rottende stinkende en zwerende voet. En ik kan u garanderen, da's een mooi luchtje, waar ze sinds 24 februari steeds meer

en vaker last van krijgen. Als ze geluk hebben. En dan helpen medailles en melancholische strijdliedjes over de donkere nacht en karavanen niet, dan wordt het wodka en de tragere dood.