Het is niet dat je dit niet aan zag komen hè: nauwelijks staat onze tot premier gemaakte Mark met uitgestoken hand op de wankele loopplank van de zwarte bladzijdes uit Onze Geschiedenis, klaar om zijn excuses te maken, of de overzijde drukt er een pardoes een kassabonnetje in. Het Landelijk Platform Geef Geld Slavernijverleden heeft gewikt en gewogen op de weegschaal van menselijk leed, de historische context wortel getrokken en de postmoderne erfzonde exponentieel er bij opgeteld en zegt nu: VEERTIGDUIZEND EURO. Per persoon. Belastingvrij. "Als voorschot ter vereffening van de effecten van de stereotype racistische waandenkbeelden over de Afrikaanse mens die duurzame voorspoedontwikkeling voor eeuwen hebben beheerst en structurele marginalisering in de hand hebben gewerkt." Het enige voorschot dat wij hier nog durven nemen: als je het ook maar wáágt om zelfs maar een schamper geluidje te maken, dan ga je 't schip in. Of mag die uitdrukking ook niet meer, nu we de geschiedenis aan het herschrijven zijn volgens de voorwaarden van de verliezers?

Trouwens. We hadden toch al sorry gezegd?