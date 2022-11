Trouwens. TikTok. En hoe het gebruikt kan worden. Facebook zit in de diepe shit. Twitter ook. Iemand al gehoord dat Elon Musk via een mailtje heeft aangegeven dat Twitter failliet kan gaan binnenkort? Ja. Dat is geen "fake news". De reden? Voormalig general counsel van Twitter gaf aan als 'Elon Musk weet dat hij in een bui een bindende en te dure overeenkomst is aangegaan met Twitter die hem alleen maar geld gaat kosten. En probeert dit met ontslagen en absurde plannen te minimaliseren. Omdat het top-management is ontslagen, cruciale rollen en teams zijn ontslagen nemen ook andere top-managers die van vitaal belang ontslag. Elon Musk en zijn Tesla team weten niet hoe ze dit gat kunnen vullen. Ondertussen verlaten de belangrijkste mensen een zinkend schip omdat ze er geen heil meer in zien'.

En dat klopt wel. Maar het is geen ramp en het was te verwachten. Maar TikTok blijft bestaan. En de Chinezen gaan dat gebruiken zoals de Russen deden met o.a. Trump 2016, Brexit en nog een paar dingen waar sommigen over jubelen maar de meesten weten dat het gewoon een slecht idee was, beetje zoals een gifpil geven aan mensen en zeggen dat het XTC is. Ben ik een aluhoedje geworden? Nee. Je kan alles natrekken en weten dat de Socials problematisch. Komt omdat mensen "click bait" slikken. "Zoon Biden is hoofdverdachte van een corrupte familie" - lees je het artikel blijkt dat het Biden schandaal is dat zijn zoon een drugs- en seksverslaving had en gewoon een zwaar leven had/heeft.