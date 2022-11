Hadden we het hier al over Twitter gehad?

Haha lachen. Arjen Lubach! Ja, extra lachen, want het gaat over Twitter. En dat is sowieso smullen. Want Twitter is dat digitale dorsplein waar iedereen zijn briljante, komische, slimme en gekke hersenspinsels kan kwetteren. Journalisten, ondernemers en politici bijvoorbeeld. En er zitten ook intellectuele mensen hoor. (lachband). En grappenmakers dus. Verder zijn er vooral heel veel gekkies bijgekomen, de laatste jaren. Als er ooit een A.I. wordt gebouwd op basis van alle tweets dan krijg je een computer met alle psychische stoornissen uit het boekje.

Die gekkies kun je opdelen in wappies en wokies. De wappies zijn rechts, en ze geloven in conspiracytheorieën en vinden dat ze hun doorgedraaide psychose waanideeën en racistische haat onder het mom van free speech mogen verspreiden. De wokies zijn links, moraalverheffend, en ze vinden dat zij en heel veel anderen slachtoffer zijn van eigenlijk iedereen, en dat ze om deze psychose iedereen maar lekker kunnen cancelen. Meningen worden feiten, en als je niet voor ons bent, ben je fout, een seksist, vrouwenhater, racist, en, ach ja, waarom ook niet, ook een nazi. Wee degene die ergens een grapje over maakt, want je wordt subiet bedreigd en gecancelled door een legertje bots en trollen. Twitter in je broekje!

De wokies en de wappies hebben meer met elkaar gemeen dan ze ooit zullen kunnen toegeven. Smullen dus, dat Twitter. Popcorn en meelezen en hardop lachen, het is beter vermaak dan de publieke omroep. En weet je wat helemaal grappig is? Er heeft iemand net 44 miljard voor betaald. Niet 4 euro 40. Niet 44 euro. Ook niet 4,4 miljoen, en ook geen 44 miljoen. Maar 44 MILJARD.

En nu gaan we ervoor zitten want Lubach, bekend van de uitstekende fabeltjesfuik aflevering over hoe algoritmen mensen in no-time in een biased wereld van gekke gedachten slepen, gaat er vrolijke, scherpe en intelligente grappen over maken. Lachen?

We krijgen een profielportret over ‘de rijkste man op aarde’ Elon Musk. De man die Twitter kocht. Het begint met een grap over dat hij nu eigenaar is van een tweet over dat iemand mensen kent die zijn gestorven aan wiet of hasj. Over die (verwijderde) tweet hadden we met zijn allen jaren geleden al veel plezier. Nu klopt het feitelijk wel want er zijn mensen die schizofreen worden van deze drugs en zelfmoord plegen. Niet echt om over te lachen. Maar wat een gemiste kans om die bekende foto van de stoned en blowende Musk erachter aan te plakken, Arjen! (insert lachband).

Vervolgens meldt Lubach dat Twittergebruikers vanwege Musk nu massaal op zoek zijn naar een alternatief zoals Mastodon. Wij definiëren massaal als in dat dan echt miljoenen van de bijna 400 miljoen accounts al aan het overstappen zijn. Nou, nee. Mastodon zag er een paar honderdduizend accounts bijkomen, van mensen die vervolgens hun Twitteraccount niet opzegden. Lubach’s definitie van massaal is het lachbandje in een lege zaal tijdens een lockdown. (insert lachband).

We gaan 1 op 1 in de ziel kijken van een hoge boom! Eerst terecht Ivo Niehe afzagen, maar wel een gemiste kans over een moedergrap! (insert lachband).

Musk wordt geportretteerd als een jonge kapitalist die een McLaren koopt. Hee maar dat is wel wat eenzijdig neergezet, want de man geeft de laatste jaren niks om bezittingen. En wel een gemiste kans voor een grap over de omgekeerde haargroei van Musk, zou hij dan misschien toch een lizard alien van Mars zijn die terug wil keren naar zijn eigen planeet? (insert lachband).

Oh Henk Kamp komt aan het woord. Kamp legt terecht uit dat we onze regels en wetten eens tegen het licht moeten houden om innovaties zoals die van Tesla en andere bedrijven te blijven steunen. Dat wordt door Lubach eenzijdig over Tesla uitgelegd, met een grap over het mogelijk maken van kinderarbeid. Als we het over lizard aliens van Mars hebben, dan is Kamp hun robot die de aarde een beetje moet opschudden, daar weten ze alles van in Groningen, ziedaar het bewijs van een samenzwering! (insert lachband).

Dan volgt geen aandacht voor hoe Musk met Tesla de autowereld op zijn kop heeft gezet, met verduurzaming van mobiliteit tot gevolg. Of hoe Musk met SpaceX de kosten voor ruimtevaart heeft verkleind, iets wat NASA en ESA in hun hemd heeft doen laten staan, en we de wereld dus veel beter kunnen maken dankzij betaalbare satellieten die het klimaat monitoren, en de hele wereld voorziet van snel en betaalbaar internet, zodat ook de armen op ons mooie planeetje daarvan kunnen genieten en mee kunnen in de vaart der volkeren. Toegegeven, Musk is een excentriek figuur die zijn Tesla sportauto de ruimte in schoot, in plaats van zijn schoonmoeder. (lachband).

Apen die Pong spelen

Ook investeert Musk in Neuralink, en dat gaat niet alleen om apen die met hun hersenen Pong spelen, nou nou poeh poeh dat konden de mensen al in de jaren ’70 van de vorige eeuw, dat weten de lizard people die in de jaren ’80 hier landden natuurlijk niet, (insert foto van de Serie ‘V’ en start de lachband).

Nou is Musk dus een excentriek figuur. Waar veel ondernemers in bestuurskamers en achterkamertjes hun zaken doen en plannen maken, Twittert Musk er lekker op los en bemoeit zich, zoals het een goed twitteraar betaamt, met van alles en nog wat. Hij maakt grappen en grollen en natuurlijk worden daar mensen boos over (want Twitter, duh), want context gaat verloren, en ja soms vliegt hij ook nogal uit de bocht (nog sneller dan die raceauto in de ruimte, okay slechte grap maar insert lachband want dan lachen demense toch wel) waardoor koerswaarden heen en weer schieten, en Musk af en toe een tik op de vingers krijgt van waakhonden.

Zo dacht Musk ook even de oorlog in Oekraïne te beslechten. Met een poll. Musk suggereerde: doe verkiezingen en als demense dat willen dan vertrekt Rusland; de Krim blijft Russisch, en Oekraïne blijft neutraal, dus ook niet in de EU. Oorlog voorbij, geen doden meer, klaar. Twitter zei op de poll: NJET. (lachband). En Oekraïne reageerde furieus.

Maar even terug over die satellieten. Starlink. Door een gulle actie van Musk’s bedrijf SpaceX zweven vele satellieten boven Oekraïne, zodat dit land broodnodige communicatie kan blijven houden, zelfs als de Russen in deze oorlog zendmasten kapotschieten en energiecentrales platleggen. Die satellieten reserveren kost het bedrijf vele miljoenen, dusdanig veel dat het bedrijf hierdoor in de problemen komt. Musk / SpaceX hebben daarom de Amerikaanse overheid gevraagd om de satellieten boven Oekraïne te financieren.

Nu kun je kwaad en achterdochtig denken en zeggen: hee, Oekraïne is boos op Musk, dus Musk wil de satellieten niet meer betalen. Als twee kleuters waarvan de ene zegt dat je stom haar hebt, en de andere dan boos zijn lolly terug wil.

Ook Lubach heeft zelf (geen) onderzoek gedaan

Dit verhaal zou waar kunnen zijn. Maar het zou ook net zo goed helemaal niet waar kunnen zijn, dat het gewoon over zorgen over de kosten gaat. Net als al die achterdochtige twitterwappies en wokies in hun fabeltjesfuik legt Lubach helaas wel die link. Letterlijk: ‘Dus hij regelt iets vets cools, maar zodra iemand iets onaardigs tegen hem twittert, verandert ie in een soort boze kleuter’.

Je ziet wel vaker dat twitterwappies en wokies verbanden leggen die er niet zijn. Ze hebben dan zelf onderzoek gedaan (lachband!). Maar ja, dat zijn twittergekkies. Maar dit is Lubach. Toegegeven, geen hoogstaand journalistiek onderzoeksprogramma, maar wel iemand met invloed.

Woorden doen ertoe, Arjen! Je hebt geen enkele onderbouwing voor de link tussen een kwade tweet en het wegtrekken van satellieten. Maar je stelt het wel zo. Dit noemen we framing. Wat dan weer heel grappig is omdat Lubach Musk letterlijk in een schilderijframe weergeeft, alsof Lubach zich er elk moment aan vast kan lijmen (lachband).

Nou doet Musk er ook genoeg aan om zulke samenzweringstheorieën over zichzelf af te roepen. Door een domme samenzweringstheorie over de man van Nancy Pelosi te twitteren. Twitteren is en blijft dus echt lastig, hoe ironisch zelfs voor de man die Twitter heeft gekocht (lachband).

Volgens Lubach is dat echter niet ironisch maar eng, want Musk is niet alleen een (viesbah) kapitalist, maar nu ook de almachtige poortwachter van het vrije woord (viesbah) van het internet. Musk’s argument om Twitter te kopen is om te zorgen dat het neutraler wordt, minder een hatend afvoerputje, met minder linkse bias, zonder wokies, bots en engrechtse wappies, en dat is eigenlijk best een goed idee. Tenzij je zelf zo rechts of links bent en alleen maar het goede van het eigen en het slechte van al het ander kan zien.

Safe space voor verstikkende cancelcultuur

Musk wil dat alles gezegd moet kunnen worden, zolang het maar legaal is. Dat is een zuiver en liberaal uitgangspunt. Dat de community met al haar kennis kan onderscheiden wat waar en niet waar is. Maar Lubach pakt hier alleen de negatieve effecten uit, die Musk zegt te willen bestrijden, en noemt nepnieuws, pestgedrag en seksisme. Lubach haalt de vorige CEO van Twitter aan die het netwerk een safe space wilde maken voor vrouwen en minderheden (niks mis mee) maar waar ook die creativiteit, humor, spontaniteit en dialoog verstikkende woke cancelcultuur heerst.

Creativiteit en humor waren juist wat Lubach vroeger zo leuk maakten, dus je zou verwachten dat Lubach een groot voorstander zou zijn van een Twitter waar al die vrijheid is, maar hier komt toch een beetje die linkse Lubach naar voren. Die uit het linkse Groninger bubbeltje komt. Waar studentes dusdanig worden gebrainwashed dat ze kiezen om te gaan vechten bij de Farc guerilla. Oh nu wordt het interessant, die mevrouw was toch een ex van Lubach? Het Groninger wereldje waar net als in Amsterdam veel van die enge Amerikaanse woke boeken worden gelezen en mensen worden gecanceld, het Groningen waar GroenLinks en D66 de grootste partijen zijn. Oh wacht eens even, in Lubach’s organisatie zitten D66-mensen, de vrouw van Ollongren zelfs. Zie je nu hoe makkelijk het is om een fabeltjesfuik te maken, linkjes te leggen die er niet zijn, om mensen te framen? We hebben onderzoek gedaan hoor, we lazen het namelijk op Twitter, haha (lachband).

Lubach sluit nogmaals af met ‘en dat is waarom mensen nu massaal van Twitter afgaan’. Dat is niet waar Arjen, misschien alleen in jouw bubbeltje, of in je fantasie, in de hoop dat velen dit zullen gaan doen na je programma. Het is feitelijk onjuist, fake news, valse beeldvorming. Misschien subtiel maar het blijft framing, gewoon op de publieke omroep, de mainstream media. Het is framing verhuld in iets pseudograppigs met een… (lachband) lachband.

Des te meer reden dat een neutraal Twitter van groot belang is. Nu maar hopen dat het bij Musk echt in goede handen is. (applaus bordje).

Sam Bal

Echte twitterhandle bij redactie bekend (lachband)