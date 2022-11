En dan nu de belangrijkste oefening van allemaal: niet gaan juichen en laars-likken omdat het ditmaal de mensen overkomt die je stom vindt, en diezelfde mensen voorheen ook stonden te juichen toen het mensen overkwam die je leuk vindt. Want uiteraard is dat nu natuurlijk deels het reflex op rechts.

Maar goed, er is natuurlijk even een enorme hype van geverifieerde accounts die hun Twitter-naam in Elon Musk veranderden en vervolgens allerhande snedige teksten plaatsten. En dat is soms heus wel grappig en er worden in die vorm ook heus wel interessante dingen aangekaart. MAAR, de hamer is gevallen.

Elons team heeft een groot aantal accounts die Elon imiteerden verwijderd. Ook een flink aantal accounts dat andere mensen imiteert (na breek) zijn opgeschort. Het beleid daartoe stond al onder Twitters oude management: "To avoid confusing others about an account’s affiliation, parody, commentary, and fan accounts must distinguish themselves in BOTH their account name and bio." En die letter is nu met een nieuwe geest uitgevoerd.

Maar, nog even los van dat Elons kleinzerigheid hier overduidelijk ook meespeelt, heeft dit beleid een punt als straks iedereen voor $8 per maand een verificatie kan kopen en het meer dan ooit Twitters taak wordt de 'rechten' van die klanten maximaal te beschermen? Het lijkt er overigens op dat de verwijderde accounts hun herintegratie af kunnen kopen met $8 per maand.

H3H3 (2.3M volgers) verwijderd - had geen 'parody' in naam, alleen in bio

Kathy Griffin (2m volgers) verwijderd

bijsluiter Elon

Niet onwaar

Nog eentje

Accounts die iemand anders dan Musk imiteerden