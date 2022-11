Het was een paar huisjes verder in het dorpie waar ik toen woonde, maar mijn eerste echte schoolfeestje. Het was in een riante garage en ik was serieus uitgenodigd. Nog las van de oudere zuster van mijn klasmaatje die in al heur "volwassenheid" heur opwachting deed: mijn moeder die geen oog dicht deed als ik na middernacht nog op was. Dat godvergeten matriarchaat: www.youtube.com/watch?v=lJVsUMKftMo