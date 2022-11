Ja dit is dus echt extreem niet de bedoeling. Fabiola Valentín (Puerto Rico) en Mariana Varela (Argentinië) ontmoetten elkaar op de Miss Grand International 2020 waar ze welgeteld één taak hadden: het patriarchaat behagen. En wat doen ze? Exact, iets anders. Namelijk verliefd worden op elkaar zonder ook maar een keer om te kijken naar de belangrijkste belanghebbende in elke denkbare overeenkomst: mannen. Ja misschien missen we iets hoor, maar is u iets gevraagd?

De een en de ander

Die dus beide nooit zullen weten wat ze mislopen: U.

Belangrijkste belanghebbende in elke overeenkomst - mannen - is niets gevraagd

feel like pure shit just want him back

"Donald Trump throws paper towels into crowd at Puerto Rico relief center"