U dacht dat we als land ons hoogtepunt enkele honderden jaren geleden bereikten in de Gouden Eeuw en dat we onze VOC-mentaliteit daarna aan de wilgen hingen? Dat we onze maakindustrie naar China verplaatsten en dat de innovaties voortaan uit Amerika komen? U dacht misschien dat dit land nog slechts aan elkaar hangt van een dienstensector vol influencermanagers, mindfulnesstrainers, OneLove-campagnebedenkers en caviapsychologen en de enige vernieuwing die uit de polder komt een lange lijst aan nieuwe flutbanen is, maar kijk verder dan uw Randstad lang is en zie dat Nederland wel degelijk prachtige dingen produceert. Dan hebben we het deze keer niet over ASML, Venco of Gazelle, maar over Scouting de Klomp in Haaksbergen. Daar vierden ze het 75-jarig bestaan van de club met frikandellen van niet één, niet twee, niet drie, niet vier, niet vijf en niet zes, maar zevenenhalve meter lang uit een op maat gemaakte frituurpan. Goddelijke vleesslangen van zeven komma vijf meter voor bij de jubileumbiertjes: als dat u niet trots maakt om Nederlander te zijn, dan weten wij het ook niet meer.