In China hebben ze dan ook een huizenbubbel 3x zo groot als die in de VS van 2007.

Want de meeste van die woningen zijn niet bedoeld om in te wonen, maar als investeringsobject, een deel is zelfs casco of ronduit onbewoonbaar. De bouw werd gefinancierd met de inleg van nieuwe kopers: pure ponzi scheme.

En niet alle regels zijn per definitie slecht: ja arbo zit soms in de weg, maar dat lijkt me beter dan je collega van 't dak zien donderen of geplet worden omdat je de arbo regels omzeild heb... of dat we hele gebieden onbewoonbaar maken met één afvaldumping.

99% van de werkongelukken op horror-sites vinden plaats in Azië, Afrika of Zuid-Amerika, omdat een mensenleven daar minder waard is dan efficiëntie en winst.