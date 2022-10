En in de talkshows op de Russische tv verkneukelt men zich gezellig over het lijden van de Oekraïense burgerbevolking:

"Russische staatsmedia vieren de stroomuitval in Oekraïense huizen. Ze hebben het niet meer over 'denazificering' en 'demilitarisering' van Oekraïne, de officiële doelen van de invasie. Talkshows op de staatstelevisie, die worden aangestuurd door het Kremlin, gaan nu over hoop op massaal menselijk lijden in Oekraïne. Een parlementariër zei zich woensdag in de talkshow 60 Minoet te verheugen op uitval van de riolering van Kyiv, zodat inwoners van de stad 'in de poep zwemmen' en getroffen worden door een epidemie. De presentator van de talkshow sloot zich bij hem aan: 'We houden van iedereen, maar we worden hiertoe gedwongen, we hebben geen andere opties.''

Wat een minderwaardig kutvolk is het toch. Ik hoop dat dat hele kutland volledig kapot gaat, dat ze compleet failliet gaan, door alle miljarden die ze verbrassen aan raketten, tanks, en andere militaire hardware, door alle sancties en boycotten waardoor ze straks geen essentiële producten en onderdelen uit het westen kunnen krijgen. Ik hoop dat ze aan het eind van hun agressieve oorlog terug in de tijd zijn geworpen: dat het de komende decennia een soort pre-moderne economie is, gebaseerd op ruilhandel.