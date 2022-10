Een saucijzenbroodje. Wat is dat toch lekker. Je hebt goede saucijzenbroodjes (bij bepaalde bakkers, maar Dirk van de Broek had een tijdje ook fijne in van die zwarte verpakking, red.) die heel erg lekker zijn, maar het prettige van een saucijzenbroodje is dat een vies saucijzenbroodje ook nog lekker is. Bladerdeeg en worst, de gouden combinatie, daar kun je niks fout aan doen. Zelfs het smerigste saucijzenbroodje geeft de echte liefhebber op ieder moment van de dag toch nog een klein beetje voldoening. Het is dan ook niet zo gek dat veel mensen die 's ochtends met de trein reizen een saucijzenbroodje eten. Want de saucijzenbroodjes op de Nederlandse stations (kiosk, AH To Go, Broodzaak) zijn dan misschien niet heel erg lekker, ze zijn zeker niet heel erg vies. Maar wat vindt u? 's Ochtends op het station een saucijzenbroodje eten. Ja. Of nee?

Saucijzenpoll 's Ochtends op het perron een saucijzenbroodje eten Heerlijk!

Heerlijk! Met een Red Bulletje erbij

GATVERDAMME

Frikandelbroodje



Jongen, die een saucijzenbroodje eet