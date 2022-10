Dat toontje of de hockeytijd en hoe hard het was…….. ja er zal best wel wat geroepen worden over homo in veld en kleedkamer maar wordt hem werkelijk wat aangedaan? Zou hij als teamgenoot niet meer getolereerd worden als hij verteld had homo te zijn?

Het is iets wat in sport gebeurd en dat moet misschien niet. De drang naar een uber gereguleerde samenleving is echter enger dan dat er wel eens “homo” geroepen wordt.

Die zelfde samenleving waar lacherig gedaan werd over homo’s is ook de samenleving waar emancipatie van homo’s prima mogelijk was, zelfs beter dan in welke (sub)cultuur op de gehele wereld.

Het slachtofferschap als identiteit aannemen roept geen sympathie op.